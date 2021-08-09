В Роскачестве рассказали о методах борьбы с обманом в кассовых чеках

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Начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев сообщил о подвохах, которые могут встречаться в кассовых чеках.

«Самый частый подвох ... — это несоответствие цены товара, указанной в чеке, ценнику в зале и на самом товаре», — заявил Тарачев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, не менее распространены обманы в виде включения в чек товара, который фактически не был взят покупателем, либо якобы случайное «пробитие» одного товара дважды.

«Если вы обнаружили подобные «ошибки» в кассовом чеке, то ... необходимо потребовать у кассира пробить товар по ценнику или вернуть вам ваши деньги», — резюмировал эксперт.

Тарачев добавил, что в случае отказе удовлетворить требование, следует обратиться в Роспотребнадзор с заявлением о случившемся, ответом магазина на жалобу, фотографией ценника и копией чека. Магазину за такие ошибки грозит штраф до 50 тыс. руб.

В январе юрист Екатерина Антонова рассказала, нужно ли оплачивать разбитый в магазине товар.

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