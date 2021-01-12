Юрист рассказала, нужно ли оплачивать разбитый в магазине товар

Юрист Екатерина Антонова рассказала, нужно ли оплачивать разбитый в магазине товар.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она заявила, что если покупатель разбил товар случайно, то он вправе не платить, поскольку магазин должен расставлять ассортимент так, чтобы тот не падал. Вместе с тем персонал может вызвать полицию для фиксации факта намеренной порчи имущества.

«Например, в магазине самообслуживания право собственности на товар переходит от продавца к покупателю именно в момент оплаты товара на кассе. Согласно ст. 493 ГК РФ «Форма договора розничной купли-продажи» соглашение розничной купли-продажи считается заключённым в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара», — уточнила Антонова.

По её словам, в соответствии со ст. 1064, вред, причинённый личности или имуществу гражданина или юрлица, подлежит возмещению в полном объёме тем, кто его нанёс. Но в ст. 211 есть уточнение, согласно которому риск случайного повреждения имущества несёт именно собственник.

Кроме того, в ст. 459 говорится, что покупатель начинает нести ответственность за случайную гибель или повреждение имущества лишь после того, как продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара.

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