В Саратовской области в результате ДТП пострадали десять человек

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В результате автомобильной аварии с автобусом в Саратовской области пострадали десять человек, заявили в областном правительстве.

«В ДТП с автобусом пострадали 10 человек», — приводит ТАСС заявление начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрия Юрина.

По данным ГУ МЧС по области, ДТП с опрокидыванием рейсового автобуса «Белгород — Саратов» произошло на федеральной трассе Р-22 в районе города Калининска.

В июле сообщалось, что в Саратовской области произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, погиб один человек.

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