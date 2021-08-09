В Саратовской области в результате ДТП пострадали десять человек
«В ДТП с автобусом пострадали 10 человек», — приводит ТАСС заявление начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрия Юрина.
По данным ГУ МЧС по области, ДТП с опрокидыванием рейсового автобуса «Белгород — Саратов» произошло на федеральной трассе Р-22 в районе города Калининска.
В июле сообщалось, что в Саратовской области произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, погиб один человек.