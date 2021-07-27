В результате ДТП с четырьмя автомобилями в Саратовской области погиб человек

В Саратовской области произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, погиб один человек.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на дороге Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. Столкнулись и загорелись Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114.

По имеющимся данным, погиб человек, находившийся в ВАЗ-2110. Пострадали пять человек, в том числе ребёнок.

Ранее, как сообщал портал «Новый Севастополь», трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.