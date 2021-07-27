В результате ДТП с четырьмя автомобилями в Саратовской области погиб человек

Короткая ссылка
В Саратовской области произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, погиб один человек.
В результате ДТП с четырьмя автомобилями в Саратовской области погиб человек
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на дороге Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. Столкнулись и загорелись Opel, ВАЗ-2110, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2114.

По имеющимся данным, погиб человек, находившийся в ВАЗ-2110. Пострадали пять человек, в том числе ребёнок.

Ранее, как сообщал портал «Новый Севастополь», трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить