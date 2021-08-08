В Минобороны рассказали о ходе тушения пожара в заповеднике в Мордовии

В Министерстве обороны России рассказали о ходе тушения пожара в заповеднике в Мордовии.

Отмечается, что «за сутки два самолёта военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов, сбросив 210 т воды на очаги пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника».

«Всего за четыре дня было выполнено 17 вылетов самолётов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном районе 714 т воды», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Ранее в МЧС заявили, что для тушения пожара в заповеднике в Мордовии были привлечены два пожарных поезда.