В Минобороны рассказали о ходе тушения пожара в заповеднике в Мордовии

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В Министерстве обороны России рассказали о ходе тушения пожара в заповеднике в Мордовии.
В Минобороны рассказали о ходе тушения пожара в заповеднике в Мордовии
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Отмечается, что «за сутки два самолёта военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов, сбросив 210 т воды на очаги пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника».

«Всего за четыре дня было выполнено 17 вылетов самолётов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном районе 714 т воды», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Ранее в МЧС заявили, что для тушения пожара в заповеднике в Мордовии были привлечены два пожарных поезда.

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