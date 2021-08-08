К тушению пожара в мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда
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«Угроза перехода огня на населённые пункты отсутствует. На месте пожара работают два пожарных поезда. На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники», — цитирует ТАСС региональное отделение ведомства.
Отмечается, что для координации всех сил и средств в зоне пожара круглосуточно работает оперативный штаб на базе ГУ МЧС России по Мордовии.
Ранее в МЧС по Нижегородской области рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике Мордовии.