К тушению пожара в мордовском заповеднике привлекли два пожарных поезда

В МЧС заявили, что для тушения пожара в заповеднике в Мордовии были привлечены два пожарных поезда.

«Угроза перехода огня на населённые пункты отсутствует. На месте пожара работают два пожарных поезда. На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники», — цитирует ТАСС региональное отделение ведомства.

Отмечается, что для координации всех сил и средств в зоне пожара круглосуточно работает оперативный штаб на базе ГУ МЧС России по Мордовии.

Ранее в МЧС по Нижегородской области рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике Мордовии.