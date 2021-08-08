В МЧС по Нижегородской области рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике Мордовии

В МЧС по Нижегородской области сообщили, что «тушение пожара в заповеднике Мордовии продолжается». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Работа авиации МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии не прекращается ни на один день. Всего с начала тушения было произведено более 110 сбросов, при этом на очаги активного горения сброшено свыше 1100 т огнетушащих средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «общая авиационная группировка, задействованная в ликвидации пожара на территории заповедника, составляет шесть вертолётов Ми-8, два самолёта Бе-200, шесть самолётов Ил-76».

«Огромную роль в координации деятельности авиации осуществляют так называемые наводчики — это специально обученные люди, которые, находясь на земле, недалеко от эпицентра пожара, по координатам направляют воздушные суда в те места, где они особенно необходимы», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что глава Сарова Алексей Сафонов подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за лесного пожара, который произошёл в заповеднике в Мордовии и распространился на территорию Нижегородской области.