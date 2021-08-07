В Сарове объявили режим ЧС из-за лесного пожара
Сафонов сообщил, что «огонь распространился на территорию Нижегородской области».
«В связи с этим подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации», — заявил глава города.
По его словам, «сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра».
«Задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчёты Арзамаса, Дивеева, Вознесенска, Выксы, Навашина», — добавил он.
Также в МЧС России по Мордовии сообщили, что в регионе «продолжается усердная борьба с пожаром на территории заповедника им. П.Г. Смидовича».