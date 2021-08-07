В Сарове объявили режим ЧС из-за лесного пожара

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Глава Сарова Алексей Сафонов подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за лесного пожара, который произошёл в заповеднике в Мордовии и распространился на территорию Нижегородской области. Об этом информирует ТАСС.

Сафонов сообщил, что «огонь распространился на территорию Нижегородской области».

«В связи с этим подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации», — заявил глава города.

По его словам, «сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра».

«Задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчёты Арзамаса, Дивеева, Вознесенска, Выксы, Навашина», — добавил он.

Также в МЧС России по Мордовии сообщили, что в регионе «продолжается усердная борьба с пожаром на территории заповедника им. П.Г. Смидовича».

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