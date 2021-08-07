В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике имени Смидовича в Мордовии

В МЧС России по Мордовии сообщили, что в регионе «продолжается усердная борьба с пожаром на территории заповедника им. П.Г. Смидовича».

«На территории Республики Мордовия продолжает действовать крупный природный пожар на территории государственного природного заповедника вблизи населённых пунктов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «для недопущения распространения пожара привлечена группировка сил и средств в количестве более 600 человек и 130 единиц техники».

«Работают АМГ ГУ МЧС России по Республике Мордовия и Нижегородской области. Задействованы… самолёт Бе-200 и два вертолёта Ми-8 МЧС России, а также два самолёта Ил-76 Министерства обороны», — рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что «сегодня к месту тушения пожара дополнительно направлены ещё два самолёта Ил-76 с выливными авиационными приборами».