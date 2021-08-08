В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Отмечается, что «на 58-м км Калужского шоссе в сторону Москвы произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего четыре человека погибли».

«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio совершил выезд на полосу встречного движения, сопряжённый с поворотом налево, и произвёл столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «КамАЗ», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Приморском крае в результате автомобильной аварии погиб десятилетний мальчик.