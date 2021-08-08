В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека
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Отмечается, что «на 58-м км Калужского шоссе в сторону Москвы произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего четыре человека погибли».
«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio совершил выезд на полосу встречного движения, сопряжённый с поворотом налево, и произвёл столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «КамАЗ», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее в Приморском крае в результате автомобильной аварии погиб десятилетний мальчик.