Самолёт Ил-76 Минобороны подключится к тушению пожаров в Оренбургской области

Короткая ссылка
Самолёт Ил-76 Минобороны России подключится к тушению пожаров в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.
Самолёт Ил-76 Минобороны подключится к тушению пожаров в Оренбургской области
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Для тушения пожаров в Кувандыкском округе Оренбургской области выделен самолёт Ил-76. Сегодня будет совершено два самолёто-вылета. Всего будет сброшено 84 т воды вблизи села Чураево», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава Сарова Алексей Сафонов подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за лесного пожара, который произошёл в заповеднике в Мордовии и распространился на территорию Нижегородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить