Самолёт Ил-76 Минобороны подключится к тушению пожаров в Оренбургской области

Самолёт Ил-76 Минобороны России подключится к тушению пожаров в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Для тушения пожаров в Кувандыкском округе Оренбургской области выделен самолёт Ил-76. Сегодня будет совершено два самолёто-вылета. Всего будет сброшено 84 т воды вблизи села Чураево», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава Сарова Алексей Сафонов подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за лесного пожара, который произошёл в заповеднике в Мордовии и распространился на территорию Нижегородской области.