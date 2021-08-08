Российские военные вернулись из Узбекистана после учений на границе с Афганистаном. Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

«Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа вернулись в Россию из Республики Узбекистан после завершения совместного учения, которое проходило на полигоне Термез в Сурхандарьинской области», — приводит Интерфакс сообщение.

По данным ведомства, в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооружённых сил России и Узбекистана.

«В ходе учения российские и узбекские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона», — добавили в ЦВО.

Ранее сообщалось, что четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли групповые бомбовые удары по условным замаскированным лагерям боевиков на военном полигоне в Узбекистане.