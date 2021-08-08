Российские военные вернулись из Узбекистана после учений на границе с Афганистаном

Короткая ссылка
Российские военные вернулись из Узбекистана после учений на границе с Афганистаном. Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
Российские военные вернулись из Узбекистана после учений на границе с Афганистаном
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Военнослужащие миротворческого соединения и бригады спецназа Центрального военного округа вернулись в Россию из Республики Узбекистан после завершения совместного учения, которое проходило на полигоне Термез в Сурхандарьинской области», — приводит Интерфакс сообщение.

По данным ведомства, в учениях приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооружённых сил России и Узбекистана.

«В ходе учения российские и узбекские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона», — добавили в ЦВО.

Ранее сообщалось, что четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли групповые бомбовые удары по условным замаскированным лагерям боевиков на военном полигоне в Узбекистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить