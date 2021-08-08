В Росгвардии рассказали о борьбе с пожарами в Нижегородской области и Мордовии

В пресс-службе Росгвардии заявили, что самолёт и четыре вертолёта ведомства принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии.

«Для тушения пожара с воздуха Ил-76 оснащён выливным авиационным прибором ВАП-2. Ёмкость двух резервуаров этой системы составляет 40 куб. м. Экипажи вертолётов Ми-8 для тушения пожара используют специальные водосливные устройства ВСУ-5А, способные нести в себе около 4,5 куб. м воды», — цитирует ведомство ТАСС.

В Росгвардии подчёркивают, что самолётом и вертолётами управляют наиболее опытные пилоты, поскольку в зоне бедствия плохая видимость из-за сильного задымления.

Также в ведомстве отметили, что почти 500 военнослужащих и 27 единиц специальной техники Саровской дивизии Приволжского округа войск национальной гвардии уже несколько дней принимают участие в ликвидации пожара на границе двух субъектов.

Ранее сообщалось, что количество населённых пунктов в Иркутской области, на которые распространился дым от лесных пожаров, превысило 430.