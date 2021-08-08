В Иркутской области более 430 задымлённых населённых пунктов
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«По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области, на утро 8 августа в зоне задымления от лесных пожаров находятся 438 населённых пунктов 14 районов и пяти городских округов», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, в Иркутской области действует 36 лесных пожаров на площади 123 тыс. га.
Ранее сообщалось, что техника для борьбы с лесными пожарами Министерства обороны России прибыла в Иркутскую область и уже направляется в Киренский район.