Техника Минобороны прибыла в Иркутскую область для борьбы с пожарами

Техника для борьбы с лесными пожарами Министерства обороны России прибыла в Иркутскую область и уже направляется в Киренский район. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

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«Колонна техники Минобороны России сегодня вечером прибудет в Киренский район. Колонна уже прошла Усть-Кут (500 км севернее Иркутска)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Как уточняется, всего Министерство обороны направило в Киренский район на тушение лесных пожаров 19 единиц техники. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.