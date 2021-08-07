Техника Минобороны прибыла в Иркутскую область для борьбы с пожарами
- © Правительство Иркутской области
«Колонна техники Минобороны России сегодня вечером прибудет в Киренский район. Колонна уже прошла Усть-Кут (500 км севернее Иркутска)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Как уточняется, всего Министерство обороны направило в Киренский район на тушение лесных пожаров 19 единиц техники.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.