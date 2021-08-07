Техника Минобороны прибыла в Иркутскую область для борьбы с пожарами

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Техника для борьбы с лесными пожарами Министерства обороны России прибыла в Иркутскую область и уже направляется в Киренский район. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Техника Минобороны прибыла в Иркутскую область для борьбы с пожарами
  • © Правительство Иркутской области

«Колонна техники Минобороны России сегодня вечером прибудет в Киренский район. Колонна уже прошла Усть-Кут (500 км севернее Иркутска)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как уточняется, всего Министерство обороны направило в Киренский район на тушение лесных пожаров 19 единиц техники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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