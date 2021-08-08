В Волгоградской области возбудили дело по факту смерти ребёнка в ДТП

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Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего ребёнка в результате ДТП. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В Волгоградской области возбудили дело по факту смерти ребёнка в ДТП
  • © РИА Новости

«Накануне вечером в станице Михайловской Урюпинского района Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб семилетний ребёнок», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения).

По предварительным данным, 45-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, управляя автомобилем, совершил наезд на семилетнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП.

Как уточняется, мужчина задержан, а его автомобиль изъят.

Ранее в Приморском крае в результате автомобильной аварии погиб десятилетний мальчик.

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