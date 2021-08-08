В Волгоградской области возбудили дело по факту смерти ребёнка в ДТП
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«Накануне вечером в станице Михайловской Урюпинского района Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб семилетний ребёнок», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения).
По предварительным данным, 45-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, управляя автомобилем, совершил наезд на семилетнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП.
Как уточняется, мужчина задержан, а его автомобиль изъят.
Ранее в Приморском крае в результате автомобильной аварии погиб десятилетний мальчик.