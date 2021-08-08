В двух районах ЕАО объявили режим ЧС из-за паводка

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации в Ленинском и Октябрьском районах в связи с прохождением паводка, проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

«Режимы ЧС объявлены в Ленинском районе с 6 августа, в Октябрьском — с 09:00 (02:00 мск) 8 августа», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в течение недели по территории региона пройдёт гребень паводка на реке Амур.

«Сейчас гидрологическая обстановка в Еврейской автономной области развивается в соответствии с прогнозом», — добавили в пресс-службе.

Как уточняется, на реке Амур наблюдается подъём уровня воды.

Ранее в МЧС России сообщили, что гидрологическая обстановка в Хабаровском крае ухудшается.