В двух районах ЕАО объявили режим ЧС из-за паводка
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«Режимы ЧС объявлены в Ленинском районе с 6 августа, в Октябрьском — с 09:00 (02:00 мск) 8 августа», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в течение недели по территории региона пройдёт гребень паводка на реке Амур.
«Сейчас гидрологическая обстановка в Еврейской автономной области развивается в соответствии с прогнозом», — добавили в пресс-службе.
Как уточняется, на реке Амур наблюдается подъём уровня воды.
Ранее в МЧС России сообщили, что гидрологическая обстановка в Хабаровском крае ухудшается.