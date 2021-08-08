В двух районах ЕАО объявили режим ЧС из-за паводка

Короткая ссылка
Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации в Ленинском и Октябрьском районах в связи с прохождением паводка, проинформировали в пресс-службе регионального правительства.
В двух районах ЕАО объявили режим ЧС из-за паводка
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Режимы ЧС объявлены в Ленинском районе с 6 августа, в Октябрьском — с 09:00 (02:00 мск) 8 августа», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в течение недели по территории региона пройдёт гребень паводка на реке Амур. 

«Сейчас гидрологическая обстановка в Еврейской автономной области развивается в соответствии с прогнозом», — добавили в пресс-службе.

Как уточняется, на реке Амур наблюдается подъём уровня воды.

Ранее в МЧС России сообщили, что гидрологическая обстановка в Хабаровском крае ухудшается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить