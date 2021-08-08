Один человек погиб в результате ДТП в Татарстане

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В Азнакаевском районе Татарстана в результате опрокидывания автомобиля погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по республике.
Один человек погиб в результате ДТП в Татарстане
  • © РИА Новости

«6 августа в 16:53 на 12-м км а/д Азнакаево — Ютаза М5 31-летний водитель автомобиля Kia Cerato, двигаясь со стороны п. Ютаза в направлении г. Азнакаево... не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил съезд в кювет встречного направления с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

Отмечается, что погибший в течение двух лет 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее в пресс-службе краевого управления ГИБДД сообщили, что на Ставрополье в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, один госпитализирован.

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