Три человека погибли в результате ДТП на Ставрополье

На Ставрополье в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, один госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

«Около 04:00 на улице Строительной в Будённовске водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошёл наезд на стоящий на обочине КамАЗ», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП на месте погибли 19-летняя водитель и два 25-летних пассажира.

Как уточняется, погибшая девушка-водитель получила водительское удостоверение 1,5 года назад.

Ранее сообщалось, что при столкновении девяти автомобилей на трассе М4 «Дон» в Ростовской области погибли четыре человека, ещё пятеро получили травмы.