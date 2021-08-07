Три человека погибли в результате ДТП на Ставрополье

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На Ставрополье в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, один госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.
Три человека погибли в результате ДТП на Ставрополье
  • РИА Новости

«Около 04:00 на улице Строительной в Будённовске водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошёл наезд на стоящий на обочине КамАЗ», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП на месте погибли 19-летняя водитель и два 25-летних пассажира. 

Как уточняется, погибшая девушка-водитель получила водительское удостоверение 1,5 года назад.

Ранее сообщалось, что при столкновении девяти автомобилей на трассе М4 «Дон» в Ростовской области погибли четыре человека, ещё пятеро получили травмы.

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