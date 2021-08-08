Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к сёлам

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Лесные пожары в шести районах Якутии находятся на подступах к населённым пунктам в пределах 1,5—8 км, даны указания о направлении дополнительной помощи, заявил первый зампредседателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Более трёх с половиной тысяч спасателей задействованы в ликвидации возгораний с привлечением 510 единиц техники.

«На особом контроле оперштаба находятся пожары на территории населённых пунктов Бясь-Кюель, Кюёрелях, Кептин, Магарас Горного, Кальвица, Ситте, Сангар Кобяйского, Ытык-Кюель Таттинского районов», — заявил Садовников.

Согласно данным оперштаба, возгорание в Кобяйском улусе произошло в 1,5 км от села Ситте, в 2 км от посёлка Сангар и в 8 км — от Кобяя.

В субботу, 7 августа, сообщалось, что площадь пожара у села Ытык-Кюель в Таттинском районе Якутии увеличилась до 28 000 га. 

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