В Якутии площадь лесного пожара у села Ытык-Кюель возросла до 28 тысяч га
- РИА Новости
«В настоящий момент площадь данного лесного пожара составляет 28 000 га, из-за сильного ветра огонь распространяется в том числе верховым путём», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, население села Ытык-Кюель предупреждено о возможной эвакуации в случае приближения лесного пожара до критического расстояния.
На месте возгорания ведутся работы по расширению противопожарного разрыва.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в якутском селе Бяс-Кюель.