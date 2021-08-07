В Якутии площадь лесного пожара у села Ытык-Кюель возросла до 28 тысяч га

Площадь возгорания у села Ытык-Кюель в Таттинском районе Якутии увеличилась до 28 000 га. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

РИА Новости