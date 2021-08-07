В Якутии площадь лесного пожара у села Ытык-Кюель возросла до 28 тысяч га

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Площадь возгорания у села Ытык-Кюель в Таттинском районе Якутии увеличилась до 28 000 га. Об этом рассказали в прокуратуре республики.
В Якутии площадь лесного пожара у села Ытык-Кюель возросла до 28 тысяч га
  • РИА Новости

«В настоящий момент площадь данного лесного пожара составляет 28 000 га, из-за сильного ветра огонь распространяется в том числе верховым путём», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, население села Ытык-Кюель предупреждено о возможной эвакуации в случае приближения лесного пожара до критического расстояния.

На месте возгорания ведутся работы по расширению противопожарного разрыва.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в якутском селе Бяс-Кюель.

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