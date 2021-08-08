В Амурской области подтоплено более 80 км автодорог
Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
«В Амурской области подтоплено более 80 км автомобильных дорог, восемь водопропускных труб и шесть мостов. Без транспортного сообщения остались 24 населённых пункта на территории восьми муниципальных образований», — говорится в заявлении.
Проезд ещё к десяти объектам возможен только на технике повышенной проходимости.
По словам Зеленина, дорожные службы приступят к восстановительным работам, как только сойдёт вода.
В субботу, 7 августа, глава МЧС России Евгений Зиничев совершил облёт подтопленных территорий в Приамурье.