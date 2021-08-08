В Амурской области подтоплено более 80 км автодорог

Из-за подтоплений дорог 24 населённых пункта в Амурской области остались без транспортного сообщения, заявил глава Минтранса Приамурья Александр Зеленин.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«В Амурской области подтоплено более 80 км автомобильных дорог, восемь водопропускных труб и шесть мостов. Без транспортного сообщения остались 24 населённых пункта на территории восьми муниципальных образований», — говорится в заявлении.

Проезд ещё к десяти объектам возможен только на технике повышенной проходимости.

По словам Зеленина, дорожные службы приступят к восстановительным работам, как только сойдёт вода.

В субботу, 7 августа, глава МЧС России Евгений Зиничев совершил облёт подтопленных территорий в Приамурье.