В Красноярске ввели режим «чёрного неба» из-за лесных пожаров

В Красноярске на трое суток объявлен режим «чёрного неба» из-за задымления, вызванного лесными пожарами в Якутии. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и рационального природопользования.

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«По информации Среднесибирского УГМС, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17:00 (13:00 мск) 7 августа до 17:00 (13:00 мск) 10 августа 2021 года», — приводит ТАСС сообщение. Как уточняется, в этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в якутском селе Бясь-Кюель.