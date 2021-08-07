В Красноярске ввели режим «чёрного неба» из-за лесных пожаров
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«По информации Среднесибирского УГМС, режим первой степени будет действовать в Красноярске с 17:00 (13:00 мск) 7 августа до 17:00 (13:00 мск) 10 августа 2021 года», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, в этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в якутском селе Бясь-Кюель.