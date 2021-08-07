За сутки в Москве выявили 2235 случаев коронавируса

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В Москве за сутки выявили 2235 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки в Москве выявили 2235 случаев коронавируса
  • Reuters

«В Москве выявлено 2235 новых случаев COVID-19», — говорится в заявлении оперштаба.

Уточняется, что за 24 часа в городе скончались 67 пациентов. 

Также отмечается, что в Москве выздоровели ещё 3576 пациентов после прохождения лечения от COVID-19.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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