В России изучат идею введения обязательного страхования в районах с рисками ЧС

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Власти рассмотрят вопрос о целесообразности обязательного страхования россиян в районах с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте кабмина.
В России изучат идею введения обязательного страхования в районах с рисками ЧС
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Разработать предложения по использованию комплексных механизмов страхования жизни, здоровья и имущества граждан, которые живут на территориях, подверженных частым ЧС», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данное поручение адресовано Минфину, МЧС и другим федеральным и региональным органам власти. 

Срок исполнения поручения — 1 ноября.

Ранее в МЧС сообщили о риске подтопления 4 тыс. домов на Дальнем Востоке.

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