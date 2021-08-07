В России изучат идею введения обязательного страхования в районах с рисками ЧС

Власти рассмотрят вопрос о целесообразности обязательного страхования россиян в районах с высокими рисками возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте кабмина.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин

«Разработать предложения по использованию комплексных механизмов страхования жизни, здоровья и имущества граждан, которые живут на территориях, подверженных частым ЧС», — говорится в сообщении. Как отмечается, данное поручение адресовано Минфину, МЧС и другим федеральным и региональным органам власти. Срок исполнения поручения — 1 ноября. Ранее в МЧС сообщили о риске подтопления 4 тыс. домов на Дальнем Востоке.