В России изучат идею введения обязательного страхования в районах с рисками ЧС
- © РИА Новости / Михаил Мокрушин
«Разработать предложения по использованию комплексных механизмов страхования жизни, здоровья и имущества граждан, которые живут на территориях, подверженных частым ЧС», — говорится в сообщении.
Как отмечается, данное поручение адресовано Минфину, МЧС и другим федеральным и региональным органам власти.
Срок исполнения поручения — 1 ноября.
Ранее в МЧС сообщили о риске подтопления 4 тыс. домов на Дальнем Востоке.