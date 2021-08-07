В России за сутки проведено более 520 тысяч тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 525 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 525 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 августа остаются 1 259 103 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что всего в России проведено свыше 168,5 млн тестов на коронавирус.

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.