В прокуратуре Якутии рассказали о ситуации с пожаром в селе Бяс-Кюель

Пресс-служба прокуратуры Якутии рассказала об ущербе, который нанёс огонь в селе Бяс-Кюель в Горном районе региона.

«В настоящий момент в населённом пункте в результате переброса верхового пожара огнём повреждено 15 жилых домов и хозяйственных построек, население эвакуировано», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурор Горного района уже выехал на место пожара. В ходе выезда будет дана оценка исполнению законодательства о защите населения и территорий от лесных пожаров, в том числе достаточности привлечённых сил и средств, своевременности мер, принятых уполномоченными органами.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в якутском селе Бяс-Кюель.