В прокуратуре Якутии рассказали о ситуации с пожаром в селе Бяс-Кюель
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«В настоящий момент в населённом пункте в результате переброса верхового пожара огнём повреждено 15 жилых домов и хозяйственных построек, население эвакуировано», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прокурор Горного района уже выехал на место пожара. В ходе выезда будет дана оценка исполнению законодательства о защите населения и территорий от лесных пожаров, в том числе достаточности привлечённых сил и средств, своевременности мер, принятых уполномоченными органами.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра пожар перекинулся через минерализованную полосу на хозяйственные постройки в якутском селе Бяс-Кюель.