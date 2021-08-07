Путин облетел на вертолёте пострадавшие от природных пожаров места

Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Челябинскую область осмотрел с вертолёта пострадавшие от природных пожаров места.

Кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Путин находился в сопровождении губернатора региона Алексея Текслера, главы МЧС Евгения Зинчева и полпреда президента в УФО Владимира Якушева.

В ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах глава государства ранее заявил, что все спорные вопросы по восстановлению имущества после чрезвычайных ситуаций необходимо решать в пользу людей. Он отметил, что ситуации бывают разные, «вплоть до криминальных, тогда и судебное разбирательство востребовано».