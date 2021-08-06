Путин призвал решать спорные вопросы о помощи при ЧС в пользу людей

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах заявил, что все спорные вопросы по восстановлению имущества после чрезвычайных ситуаций необходимо решать в пользу людей.

Об этом сообщил ТАСС.

Путин отметил, что ситуации бывают разные, «вплоть до криминальных, тогда и судебное разбирательство востребовано».

Глава государства объяснил, что в целом необходимо исходить из того, что вопросы спорного характера нужно решать в пользу людей.

«Прошу исходить всегда из одного: все спорные вопросы должны решаться в пользу и в интересах людей», — заявил президент.

В начале совещания Путин предложил обсудить, «что сделано для поддержки людей и насколько оперативно эти решения принимаются».