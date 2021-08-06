Путин призвал решать спорные вопросы о помощи при ЧС в пользу людей
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
Путин отметил, что ситуации бывают разные, «вплоть до криминальных, тогда и судебное разбирательство востребовано».
Глава государства объяснил, что в целом необходимо исходить из того, что вопросы спорного характера нужно решать в пользу людей.
«Прошу исходить всегда из одного: все спорные вопросы должны решаться в пользу и в интересах людей», — заявил президент.
В начале совещания Путин предложил обсудить, «что сделано для поддержки людей и насколько оперативно эти решения принимаются».