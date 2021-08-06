Путин высказался о нехватке программистов в России

Президент России Владимир Путин заявил, что страна гордится своими программистами и старается создавать условия для их работы.

«Это то, чем мы гордимся, и то, чего у нас не хватает. Потому что наши программисты работают в основном в ведущих западных компаниях, а они должны, конечно, работать здесь, мы должны создавать им условия, мы стараемся это и сделать», — сказал Путин. Его слова приводит ТАСС.

Президент отметил, что власти продолжат оказывать поддержку разным сегментам информационных технологий.

«Нам нужно просто микроэлектронику свою возродить», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что рабочий класс является политической силой России.