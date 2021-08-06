Психолог дал советы по работе во время отпуска

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Психолог Андрей Зберовский дал советы по работе во время отпуска.
Психолог дал советы по работе во время отпуска
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«Ввиду развития средств связи, средств коммуникации отпуск перестаёт быть отпуском в классическом его понимании. И ещё лет пять назад было предсказано, что в ближайшие годы понятие «отпуск» станет очень условным. То есть физически наше тело отдыхает на море, в горах, на огороде, но мозг продолжает работать», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, для предотвращения конфликтных ситуаций в семье нужно объяснить близким, что иногда необходимо быть на телефоне и что это вынужденная мера. С сотрудниками и клиентами эксперт советует договориться о времени взаимодействия, чтобы не быть весь день с телефоном на пляже и в бассейне.

Как отметил Зберовский, очень трудно «отпустить» рабочие дела на отдыхе, и если пытаться отдыхать по-старому, то человек станет проигрывать в конкурентной борьбе.

Ранее психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал рекомендации по отдыху во время отпуска.

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