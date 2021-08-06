В Симферополе пресекли работу сети подпольных казино

Короткая ссылка
В Симферополе пресекли деятельность сети подпольных казино. Азартные игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также игрового оборудования.
В Симферополе пресекли работу сети подпольных казино
  • Pixabay

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми являются пять человек — две женщины и трое мужчин, в том числе житель Москвы.

Работу организованной группы пресекли в ходе спецоперации с участием сотрудников региональных УФСБ и СК при силовой поддержке ОМОНа.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить