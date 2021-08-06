В Симферополе пресекли работу сети подпольных казино

В Симферополе пресекли деятельность сети подпольных казино. Азартные игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также игрового оборудования.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми являются пять человек — две женщины и трое мужчин, в том числе житель Москвы.

Работу организованной группы пресекли в ходе спецоперации с участием сотрудников региональных УФСБ и СК при силовой поддержке ОМОНа.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.