Путин наградил Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Российский лидер Владимир Путин наградил главу ВТБ Андрея Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что «за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы России, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Костина Андрея Леонидовича — президента — председателя правления банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что Путин наградил ректора Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолия Александрова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.