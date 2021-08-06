Путин наградил Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Российский лидер Владимир Путин наградил главу ВТБ Андрея Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Путин наградил Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

В документе говорится, что «за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы России, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Костина Андрея Леонидовича — президента — председателя правления банка ВТБ (публичного акционерного общества), город Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что Путин наградил ректора Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолия Александрова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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