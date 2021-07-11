Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» ректора университета имени Баумана

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин наградил ректора Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолия Александрова орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.
Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» ректора университета имени Баумана
  • © МГТУ имени Баумана

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Александрова Анатолия Александровича — ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», — говорится в тексте.

Ранее Путин наградил бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить