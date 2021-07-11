Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» ректора университета имени Баумана

Российский лидер Владимир Путин наградил ректора Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолия Александрова орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Александрова Анатолия Александровича — ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», — говорится в тексте.

Ранее Путин наградил бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.