Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» ректора университета имени Баумана
- © МГТУ имени Баумана
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Александрова Анатолия Александровича — ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», — говорится в тексте.
Ранее Путин наградил бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.