Путин наградил экс-ректора ВШЭ орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Президент своим указом наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова — ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики и намерен остаться научным руководителем вуза.

Кузьминов — один из основателей НИУ ВШЭ, он возглавлял его на протяжении 28 лет.