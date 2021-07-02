Путин наградил экс-ректора ВШЭ орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Путин наградил экс-ректора ВШЭ орденом «За заслуги перед Отечеством»
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Президент своим указом наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Ярослава Кузьминова — ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики и намерен остаться научным руководителем вуза.

Кузьминов — один из основателей НИУ ВШЭ, он возглавлял его на протяжении 28 лет.

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