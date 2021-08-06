Выплаты на школьников в Подмосковье можно получить по заявлению онлайн
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства госуправления, ИТ и связи.
Так, благодаря новому сервису «Скоро в школу» для получения всех положенных выплат на школьников не нужно заполнять несколько заявлений.
Как пояснил глава ведомства Максим Рымар, все меры соцподдержки для родителей объединены в один сервис и предоставляются в течение семи рабочих дней.
Если средства не поступили на лицевой счёт до 10 августа, необходимо подать заявление через региональный сайт госуслуг или проконсультироваться в территориальном отделении соцзащиты.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии выплаты на школьников к новому учебному году получили 92% семей.