Выплаты на школьников в Подмосковье можно получить по заявлению онлайн

Выплаты на школьников в Московской области можно получить по одному заявлению в режиме онлайн на региональном сайте госуслуг.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства госуправления, ИТ и связи.

Так, благодаря новому сервису «Скоро в школу» для получения всех положенных выплат на школьников не нужно заполнять несколько заявлений.

Как пояснил глава ведомства Максим Рымар, все меры соцподдержки для родителей объединены в один сервис и предоставляются в течение семи рабочих дней.

Если средства не поступили на лицевой счёт до 10 августа, необходимо подать заявление через региональный сайт госуслуг или проконсультироваться в территориальном отделении соцзащиты.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии выплаты на школьников к новому учебному году получили 92% семей.