Путин поручил обеспечить доступность дошкольного образования

Российский президент Владимир Путин поручил до конца 2023 года обеспечить 100%-ную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

Соответствующее поручение дано правительству совместно с органами исполнительной власти российских регионов. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

«С учётом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», — отмечается в поручении.

Президент поручил представить доклад до 15 декабря 2021 года, а далее — один раз в полгода.

Также Путин поручил организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан.