Путин поручил обеспечить доступность дошкольного образования

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поручил до конца 2023 года обеспечить 100%-ную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.
Путин поручил обеспечить доступность дошкольного образования
  • Pixabay

Соответствующее поручение дано правительству совместно с органами исполнительной власти российских регионов. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

«С учётом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», — отмечается в поручении.

Президент поручил представить доклад до 15 декабря 2021 года, а далее — один раз в полгода.

Также Путин поручил организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить