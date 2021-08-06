Путин поручил обеспечить доступность дошкольного образования
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Соответствующее поручение дано правительству совместно с органами исполнительной власти российских регионов. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
«С учётом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», — отмечается в поручении.
Президент поручил представить доклад до 15 декабря 2021 года, а далее — один раз в полгода.
Также Путин поручил организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан.