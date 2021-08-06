Путин поручил организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан.
Путин поручил организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В тексте говорится, что президент поручил кабмину «организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста».

Доклад необходимо представить 1 ноября 2021 года, далее — один раз в полгода.

Ранее Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в число нерешённых проблем страны входят бедность, низкие доходы семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.

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