Путин поручил организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан
- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
В тексте говорится, что президент поручил кабмину «организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста».
Доклад необходимо представить 1 ноября 2021 года, далее — один раз в полгода.
Ранее Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в число нерешённых проблем страны входят бедность, низкие доходы семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.