Путин поручил организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В тексте говорится, что президент поручил кабмину «организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста».

Доклад необходимо представить 1 ноября 2021 года, далее — один раз в полгода.

Ранее Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что в число нерешённых проблем страны входят бедность, низкие доходы семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения и изношенность школьных зданий.