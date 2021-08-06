Психолог перечислила часто используемые мошенниками приёмы

Психолог Анастасия Лысакова рассказала об основных приёмах, используемых мошенниками при общении с гражданами.

По словам специалиста, многое в этом отношении зависит от боли людей, от их паттернов и триггеров, что бьют по существующей проблеме.

«Разведённых женщин и женщин старше 35 или 40 лет часто приглашают в свадебные и брачные агентства, которые являются фейковыми», — в частности, уточнила Лысакова в беседе с радио Sputnik.

В случае же с мужчинами триггером является заработок, поскольку многие хотят лёгких и быстрых денег.

Общей темой для женщин и мужчин психолог назвала состояние здоровья. Злоумышленники в данном случае ориентируются прежде всего на пожилых.

«Звонят якобы из медицинской клиники и говорят, что обнаружили какую-то болезнь. Мошенники утверждают, что если купить у них дорогой препарат, то всё будет излечимо. Тут многие готовы последнее отдать», — сказала Лысакова.

Ранее эксперт службы безопасности «ЮMoney» Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.