Каждый пятый россиянин отдаёт предпочтение товарам и услугам малого бизнеса

Каждый пятый россиянин стал чаще покупать товары и услуги у представителей малого бизнеса, чтобы внести свой вклад в преодоление последствий пандемии. Об этом говорится в результатах исследования «Ситимобил для бизнеса» совместно с ResearchMe, которые есть в распоряжении RT.

Отмечается, что 30% москвичей поделились, что в период пандемии значительно чаще начали приобретать товары и услуги малого бизнеса.

Повышение лояльности к малому бизнесу можно также отметить и в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Кроме того, 51% респондентов уверены, что сильнее всего пандемия ударила по ресторанному бизнесу.

При этом почти половина (47%) опрошенных выразила готовность поддержать частных предпринимателей, даже если тем придётся повысить цены.

Помимо негативных последствий для бизнеса многие россияне расценивают пандемию как время возможностей: 40% опрошенных ответили, что, несмотря на трудности и вероятные ограничения, готовы запустить собственный бизнес при наличии возможности и ресурсов.

В исследовании также говорится, что лучше всего к новым условиям приспособились предприниматели из Поволжья и Сибири: около четверти (23%) жителей этих регионов признались, что в период кризиса нашли новые пути развития своего бизнеса.

В исследовании приняли участие 1118 респондентов из разных регионов России.

Ранее российское правительство выделило 8 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса (МСБ) и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые пострадали из-за пандемии коронавируса.