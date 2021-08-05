Кабмин выделил 8 млрд рублей на гранты малому бизнесу

Короткая ссылка
Российское правительство выделило 8 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса (МСБ) и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые пострадали из-за пандемии коронавируса.
Кабмин выделил 8 млрд рублей на гранты малому бизнесу
  • РИА Новости

«На безвозмездные гранты для МСБ и социально ориентированных НКО будет выделено 8 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что выплаты смогут получить предприниматели и НКО, вынужденные приостановить работу из-за ограничительных мер в регионах.

Размер компенсации за каждые две недели простоя составит половину минимального размера оплаты труда в расчёте на одного сотрудника.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается порядок ведения реестра социально ориентированных НКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить