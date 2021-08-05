Кабмин выделил 8 млрд рублей на гранты малому бизнесу

Российское правительство выделило 8 млрд рублей на гранты для малого и среднего бизнеса (МСБ) и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

«На безвозмездные гранты для МСБ и социально ориентированных НКО будет выделено 8 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что выплаты смогут получить предприниматели и НКО, вынужденные приостановить работу из-за ограничительных мер в регионах.

Размер компенсации за каждые две недели простоя составит половину минимального размера оплаты труда в расчёте на одного сотрудника.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается порядок ведения реестра социально ориентированных НКО.