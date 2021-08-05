Кабмин выделил 8 млрд рублей на гранты малому бизнесу
- РИА Новости
«На безвозмездные гранты для МСБ и социально ориентированных НКО будет выделено 8 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что выплаты смогут получить предприниматели и НКО, вынужденные приостановить работу из-за ограничительных мер в регионах.
Размер компенсации за каждые две недели простоя составит половину минимального размера оплаты труда в расчёте на одного сотрудника.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается порядок ведения реестра социально ориентированных НКО.