Кабмин утвердил положение о ведении реестра социально ориентированных НКО

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Кабмин утвердил положение о ведении реестра социально ориентированных НКО
  • РИА Новости

«Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. Определить Министерство экономического развития Российской Федерации уполномоченным органом по ведению реестра», — говорится в документе.

Как отмечается, в реестр могут войти социально ориентированные НКО, которые являются получателями грантов президента России, субсидий и грантов в рамках программ федеральных и региональных органов власти, а также получатели имущественной поддержки от органов власти, исполнители общественно полезных услуг, поставщики социальных и образовательных услуг, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

Ранее стало известно, что Центробанк России с 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской НКО «Русское финансовое общество».

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