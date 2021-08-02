Кабмин утвердил положение о ведении реестра социально ориентированных НКО

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. Определить Министерство экономического развития Российской Федерации уполномоченным органом по ведению реестра», — говорится в документе.

Как отмечается, в реестр могут войти социально ориентированные НКО, которые являются получателями грантов президента России, субсидий и грантов в рамках программ федеральных и региональных органов власти, а также получатели имущественной поддержки от органов власти, исполнители общественно полезных услуг, поставщики социальных и образовательных услуг, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

Ранее стало известно, что Центробанк России с 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской НКО «Русское финансовое общество».