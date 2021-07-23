Банк России отозвал лицензию у НКО «Русское финансовое общество»
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Решение об отзыве лицензии было принято в связи с нарушением НКО требований российского законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
По информации ЦБ России, по величине активов «Русское финансовое общество» занимало 360-е место в отечественной банковской системе.
Также стало известно, что российский регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Руна-банк».