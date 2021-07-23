ЦБ отозвал лицензию у московского Руна-банка
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Соответствующее решение в ЦБ приняли в связи с нарушением со стороны Руна-банка федеральных законов о банковской деятельности и требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В кредитной организации назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
В июне сообщалось, что российский регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив Банка.