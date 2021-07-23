ЦБ отозвал лицензию у московского Руна-банка

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Центробанк России 23 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Руна-банк», сообщается на сайте регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у московского Руна-банка
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Соответствующее решение в ЦБ приняли в связи с нарушением со стороны Руна-банка федеральных законов о банковской деятельности и требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В кредитной организации назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

В июне сообщалось, что российский регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Актив Банка. 

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