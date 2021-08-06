Ростехнадзор создал комиссию после аварии на заводе «Газпрома» в Уренгое

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору создала комиссию по расследованию причин аварии на ГПЗ «Газпрома» в Уренгое.

«В настоящее время приказом управления создана комиссия по техническому расследованию причин аварии. Выводы (тем более о последствиях) можно будет сделать только по окончании расследования», — приводит Интерфакс заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что «Газпром» проводит анализ причин аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту.

Накануне прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» упала более чем в два раза на фоне пожара на заводе «Газпром переработки» в ЯНАО по подготовке конденсата к транспорту.