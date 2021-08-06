Ростехнадзор создал комиссию после аварии на заводе «Газпрома» в Уренгое

Короткая ссылка
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору создала комиссию по расследованию причин аварии на ГПЗ «Газпрома» в Уренгое.
Ростехнадзор создал комиссию после аварии на заводе «Газпрома» в Уренгое
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

«В настоящее время приказом управления создана комиссия по техническому расследованию причин аварии. Выводы (тем более о последствиях) можно будет сделать только по окончании расследования», — приводит Интерфакс заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что «Газпром» проводит анализ причин аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту.

Накануне прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» упала более чем в два раза на фоне пожара на заводе «Газпром переработки» в ЯНАО по подготовке конденсата к транспорту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить