Ростехнадзор создал комиссию после аварии на заводе «Газпрома» в Уренгое
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«В настоящее время приказом управления создана комиссия по техническому расследованию причин аварии. Выводы (тем более о последствиях) можно будет сделать только по окончании расследования», — приводит Интерфакс заявление ведомства.
Ранее сообщалось, что «Газпром» проводит анализ причин аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту.
Накануне прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» упала более чем в два раза на фоне пожара на заводе «Газпром переработки» в ЯНАО по подготовке конденсата к транспорту.