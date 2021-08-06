Попова призвала соблюдать меры профилактики COVID-19 на курортах

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала отдыхающих на российских курортах соблюдать меры профилактики коронавируса.
Попова призвала соблюдать меры профилактики COVID-19 на курортах
  • РИА Новости

«Если говорить о коронавирусной инфекции, то сегодня ситуация, конечно же, не безоблачная и, конечно же, нужно помнить о правилах защиты самих себя даже в отпускном периоде», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Как подчеркнула Попова, даже на отдыхе «расслабляться нельзя», потому что «вирус не дремлет».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал Краснодарский край в числе регионов, где складывается тревожная ситуация c COVID-19.

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