Попова призвала соблюдать меры профилактики COVID-19 на курортах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала отдыхающих на российских курортах соблюдать меры профилактики коронавируса.

«Если говорить о коронавирусной инфекции, то сегодня ситуация, конечно же, не безоблачная и, конечно же, нужно помнить о правилах защиты самих себя даже в отпускном периоде», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Как подчеркнула Попова, даже на отдыхе «расслабляться нельзя», потому что «вирус не дремлет».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал Краснодарский край в числе регионов, где складывается тревожная ситуация c COVID-19.