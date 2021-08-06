Кабмин выделит 36 млрд рублей на университетские кампусы мирового уровня

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство в течение четырёх лет выделит около 36 млрд рублей на создание сети университетских кампусов мирового уровня.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

По его словам, в Год науки и технологий начинается масштабный проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня. Работа ведётся по поручению президента России Владимира Путина.

Мишустин отметил, что правительство утвердило правила предоставления государственной поддержки на их строительство.

«В ближайшие четыре года направим на это порядка 36 млрд рублей из федерального бюджета. Работать будем совместно с регионами и бизнесом на условиях государственно-частного партнёрства и концессии», — сказал премьер.

В июле Мишустин посетил презентацию макета университетского кампуса в главном корпусе Томского государственного университета.