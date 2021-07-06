Мишустин посетил презентацию проекта университетского кампуса в ТГУ
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Об этом сообщает vtomske.ru.
Как отмечается, территория кампуса будет разделена на несколько зон, включая учебную, спортивную и общественную.
Предусмотрено также создание пассажирской канатной дороги между студенческим городком и Томском.
В учебном пространстве планируется создать инновационные лаборатории для развития фундаментальной науки.
В физкультурно-оздоровительном комплексе запланирован бассейн, фитнес-клубы, залы для гимнастики.
Общественная зона будет включать гостиницу для студентов, аспирантов и научно-педагогических работников.
Как заявил Мишустин, представленный проект — это кампус мирового уровня.
«Конкурентоспособная среда, которую здесь планируется создать, очень важна для развития и реализации национальных целей», — отметил премьер.
По его словам, для воплощения инициативы предусмотрены все необходимые ресурсы — 18 млрд рублей до 2024 года из федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что Мишустин в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ посетит Томск.