Мишустин посетил презентацию проекта университетского кампуса в ТГУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил презентацию макета университетского кампуса в главном корпусе Томского государственного университета (ТГУ), которую провёл ректор учебного заведения Эдуард Галажинский.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Как отмечается, территория кампуса будет разделена на несколько зон, включая учебную, спортивную и общественную.

Предусмотрено также создание пассажирской канатной дороги между студенческим городком и Томском.

В учебном пространстве планируется создать инновационные лаборатории для развития фундаментальной науки.

В физкультурно-оздоровительном комплексе запланирован бассейн, фитнес-клубы, залы для гимнастики.

Общественная зона будет включать гостиницу для студентов, аспирантов и научно-педагогических работников.

Как заявил Мишустин, представленный проект — это кампус мирового уровня.

«Конкурентоспособная среда, которую здесь планируется создать, очень важна для развития и реализации национальных целей», — отметил премьер.

По его словам, для воплощения инициативы предусмотрены все необходимые ресурсы — 18 млрд рублей до 2024 года из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Мишустин в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ посетит Томск.