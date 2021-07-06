Мишустин посетит Томск с рабочим визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ посетит Томск, сообщила пресс-служба кабмина.

«6 июля в Томске Мишустин посетит особую экономическую зону технико-внедренческого типа, строящийся корпус Светленского лицея и Национальный исследовательский Томский государственный университет», — приводит РИА Новости сообщение.

Кроме того, на площадке форума молодых учёных U-NOVUS 2021 председатель правительства встретится со студентами — молодыми предпринимателями и побеседует с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

В июне российский премьер посещал с рабочей поездкой Набережные Челны.