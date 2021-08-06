Роспотребнадзор снял ограничения на купание в пострадавшем от ливней Крыму

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Роспотребнадзор сообщил о восстановлении всех пляжных территорий и отмене ограничений на купание в Крыму, где в июне произошли сильные подтопления из-за ливней.
Роспотребнадзор снял ограничения на купание в пострадавшем от ливней Крыму
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления в связи с ухудшением качества морской воды, восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты», — цитирует сообщение ТАСС.

В конце июня Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от подтоплений территориях Крыма и Севастополя.

Также в регионе был организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

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