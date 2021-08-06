Роспотребнадзор снял ограничения на купание в пострадавшем от ливней Крыму
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления в связи с ухудшением качества морской воды, восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты», — цитирует сообщение ТАСС.
В конце июня Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от подтоплений территориях Крыма и Севастополя.
Также в регионе был организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией.